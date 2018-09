Brutta caduta, precipita vicino al Serio

Chiusa la strada per la Val Gandino Sfiorato il dramma sul fiume Serio: un uomo di 83 anni è caduto lungo il sentiero che dal ponte di Gandino porta verso il Monte Bue. Elisoccorso in azione.

Elisoccorso in azione a Fiorano dove un uomo di 83 anni è precipitato per una ventina di metri lungo il sentiero che porta dal ponte di Gandino sul fiume Serio al Monte Bue nella prima mattinata di domenica 23 settembre : intorno alle 10.15 è scattata la richiesta di aiuto per il 118 e si è reso necessario l’intervento di due ambulanze e dell’elicottero. La strada per la Val Gandino è stato chiusa al traffico con qualche ricaduta inevitabile sulla viabilità della Valle Seriana. Da una prima ricostruzione dell’accaduto l’uomo sarebbe scivolato per una ventina di metri lungo il sentiero fermandosi sul ciglio del fiume Serio ma non sarebbe in gravi condizioni.

