Cade da un sentiero per dieci metri

Soccorso un 16enne di Parre I Vigili del fuoco di Clusone e i Saf della centrale di Bergamo sono intervenuti per recuperare un ragazzo di 16 anni ferito a causa di una caduta di circa 10 metri.

L’incidente nella giornata di giovedì 20 agosto, intorno alle 16. Quattro ragazzi di Parre stavano risalendo un sentiero verso il monte Trevasco quando uno di loro è scivolato. Una caduta che ha provocato un volo di circa 10 metri: il giovane è caduto in mezzo ad una valletta.



Sul posto anche Soccorso Alpino e auto medica di Piario. Il ragazzo è stato elitrasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi.

