In bici contro una ringhiera di ferro

Grave un ciclista di 71 anni L’incidente alle 15.30 di lunedì 8 aprile. In gravi condizioni un uomo di 71 anni che era sulla sua bici da corsa.

Grave incidente alle 15.30 a Gromo. In via Bisaccia, in una zona centrale del paese, un uomo di 71 anni è caduto dalla sua bici da corsa e la sue condizioni sono molto gravi. Sul posto un’ambulanza, un’auto medica e l’elicottero del 118 che è intervenuto per trasferire il ciclista in ospedale a Bergamo. Presenti anche le forze dell’ordine.

Dalle prime informazioni raccolte, l’uomo era in gruppo, con altri amici ciclisti, quando è finito - forse per un malore improvviso - contro una ringhiera di ferro, che ha sfondato. Immediato l’intervento del gruppo di ciclisti che ha subito chiamato i soccorsi: molteplici i traumi riportati dall’uomo al volto, la testa e il torace. Le sue condizioni sono critiche.

