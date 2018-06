Cade dalla bicicletta al monte Pora

Elisoccorso per un ragazzo di 13 anni Soccorsi in azione nella zona del monte Pora per assistere un ragazzo di 13 anni caduto dalla bicicletta.

L’incidente è avvenuto in via Malga, sul monte Pora, in territorio di Castione della Presolana. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso inviato da Sondrio e atterrato per soccorrere il ragazzo di 13 anni rimasto ferito nella caduta. Non è ancora chiaro se abbia fatto tutto da solo o ci siano altre persone coinvolte nell’incidente.

Seguono aggiornamenti

