Cade lungo il sentiero, escursionista soccorsa a Gandellino L’intervento dell’elisoccorso e del Soccorso alpino nel pomeriggio di sabato 5 febbraio.

Elisoccorso e Soccorso alpino sono intervenuti nel pomeriggio di sabato 5 febbraio a Gandellino, in località Grabiasca Bassa, per recuperare una donna di 54 anni che è rimasta ferita in seguito a una caduta durante un’escursione. Le persone che erano con lei hanno dato l’allarme poco prima delle 15 e sono scattate le operazioni. La donna è stata recuperata e trasportata in elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per gli accertamenti diagnostici e le cure del caso: dalle prime informazioni le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA