Cade nelle Buche di Nese: grave 24enne

Era lì in compagnia per fare il bagno Un ragazzo di 24 anni è precipitato nelle Buche di Nese nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 giugno.

Un ragazzo di 24 anni è precipitato nelle Buche di Nese nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 giugno: l’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 e sul posto sono accorsi, oltre all’Elisoccorso da Brescia, anche il Soccorso alpino di Clusone e due ambulanze da Bergamo.

Il giovane si trovava in località Burro, sopra Alzano Lombardo, nella zona dove ci sono le note cavità d’acqua, teatro purtroppo di altri incidenti in passato. Dalle prime informazioni sul posto sembrerebbe che il giovane fosse alle Buche di Nese in compagnia per fare il bagno. Una brutta scivolata però gli ha causato fratture multiple: il ragazzo è stato portato in condizioni gravi all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

