Cade salendo sulla maxi panchina

Niente selfie: turista in ospedale La moda dei selfie va di pari passo con la caccia ai panorami mozzafiato e agli sfondi originali. Così spuntano come funghi le maxi panche.

Martedì 20 agosto, però, un turista si è ferito cadendo dalla panca alta più di un metro e mezzo. È successo a Castione della Presolana, mentre si apprestava a salire sulla panchina gigante posizionata al Donico circa un mese fa. L’uomo, un 43enne residente nella provincia di Varese, era sul posto con alcuni amici, pronto a salire sulla panchina gigante, una delle tante realizzate in questi anni soprattutto nel Nord Italia (anche se non inserita, per ora, nella mappa ufficiale delle Big Bench). Mentre si apprestava a salire sulla panchina, l’uomo è scivolato riportando un trauma alla caviglia destra.

