Cade sul Frol, arriva l’elicottero

Un 51enne soccorso a Casnigo I soccorsi sono partiti intorno alle 9 di sabato 1 giugno: l’allerta per un uomo di 51 anni caduto sul monte Frol.

Intervento dell’elisoccorso intorno alle 9 di sabato 1 giugno per un 51enne caduto in una zona impervia nel territorio del Comune di Casnigo. Il velivolo è atterrato presso la piazzola dell’elisoccorso di Ponte Nossa. Allertato anche il Soccorso alpino. L’uomo sarebbe caduto sul monte Frol per cause ancora da accertare: sarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

