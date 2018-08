Cade sul sentiero del Curò

Le foto dell’operazione di soccorso Intervento a Valbondione per i tecnici della stazione della VI Delegazione Orobica che hanno lavorato nel pomeriggio del 16 agosto a supporto dell’elisoccorso per una donna caduta sotto il sentiero 305 del Curò.

L’operazione si è svolta in collaborazione con i militari della squadra Soccorso alpino dei Carabinieri di Clusone. Sul posto quattro soccorritori del Cnsas. La ferita è stata portata con la barella in un punto più adatto per il recupero con l’elicottero: nell’area dell’infortunio infatti erano presenti i cavi dell’alta tensione e della teleferica. Al termine dell’intervento, sono poi saliti con il fuoristrada per riportare a valle la squadra.

