Caduta di 5 metri lungo un sentiero

Fiorano, salvata una donna di 48 anni L’intervento dei Vigili del fuoco di Gazzaniga e del Soccorso alpino è stato provvidenziale per una signora di 48 anni che è scivolata lungo un sentiero nella serata di 20 giugno.

Una donna di 48 anni era insieme a un gruppo di amici quando, intorno alle 21 di giovedì 20 giugno, è caduta in un sentiero che dal Monte Bue scende verso Fiorano al Serio. La donna è scivolata per cinque metri fino al fiume e non riusciva più a risalire: sono stati subito allertati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Gazzaniga e il Soccorso alpino che hanno recuperato la donna con speciali manovre di salvataggio Saf. La Croce verde di Colzate ha portato la donna in ospedale a Piario in codice giallo: non avrebbe però riportato ferite gravi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA