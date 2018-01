Calcolano male le misure della strada

Furgone rimane incastrato a Clusone Rimasti incastrati con il furgone lungo la via panoramica “Cesare Battisti” di Clusone, hanno dovuto rompere una porzione del muro di contenimento per liberare il mezzo.

È successo venerdì mattina verso le 11.15 ad alcuni operai di una impresa incaricata dall’Enel della pulizia boschiva dei terreni attraversati dai cavi di media tensione. Dopo il taglio di rami e piante di alcuni mesi fa dovevano intervenire per completare la pulizia del bosco e nel raggiungere il terreno hanno percorso la stretta strada panoramica e a fondo chiuso che costeggia il colle di Gratino, restando incastrati tra il muro di cinta di un’abitazione e il muro a sassi di contenimento, a monte della via. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Clusone per gli accertamenti del caso. Verso le 15 gli operai sono riusciti a liberare il mezzo per poi dedicarsi allo sgombero dei sassi dalla strada.

