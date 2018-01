Carnevale di Clusone, a febbraio si sfila

Aperte le iscrizioni per carri e gruppi Già aperte le iscrizioni per lo storico Carnevale di Clusone che nel 2018 taglia il traguardo della 66° edizione: quest’anno la sfilata dedicata ai carri allegorici e ai gruppi mascherati si svolgerà il martedì grasso che cade molto presto rispetto agli anni scorsi, ovvero il 13 febbraio.

Per questo la Turismo Pro Clusone, che organizza la sfilata pomeridiana con partenza da via San Lucio verso piazza Orologio, invita i gruppi a contattare l’ufficio turistico per scoprire come iscriversi e quali sono i premi. Quest’anno saranno incentivati, oltre ai tradizionali carri, i gruppi mascherati più numerosi che concorreranno in un’apposita categoria.

La giuria, composta da amministratori e esperti del settore, come sempre darà una votazione al passaggio di ogni carro in piazza Orologio dove, stilata la classifica generale, si premieranno i carri più belli, i gruppi più numerosi e le maschere più originali. L’ufficio turistico risponde allo 0346/21113 o all’indirizzo email info@turismoproclusone.it.

