Cascate del Serio, al via lo spettacolo

Il triplice salto riapre domenica In località Maslana prima apertura dello spettacolo delle cascate del fiume Serio, con i loro 315 metri di salto. Dalle ore 10, al Parco giochi di via Mes, «Fiera della solidarietà».

Manca poco per ammirare il triplice salto del Serio: il 16 giugno, il 18 agosto, il 15 settembre e il 13 ottobre e al buio il 20 luglio. Come negli ultimi anni saranno quindi cinque le aperture, tutte comprese tra il mese di giugno e quello di ottobre. In diurna, esattamente tra le 11 e le 11,30, sarà possibile ammirare l’affascinante spettacolo dell’acqua che precipita a valle per 350 metri il 16 giugno, il 18 agosto, il 15 settembre e il 13 ottobre. Lo spettacolo in notturna delle Cascate del Serio si potrà invece ammirare il 20 luglio, dalle 22 alle 22,30.

