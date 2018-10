Cascate del Serio, le ultime del 2018

Domenica lo spettacolo a Valbondione Ultima apertura dell’anno per le cascate del Serio, il celebre salto che ad ogni appuntamento richiama tantissime persone in Valle Seriana.

In località Maslana, spettacolo delle cascate del fiume Serio, che con i loro 315 metri di salto sono le più alte d’Italia e le seconde in Europa. Per festeggiare l’ultima apertura della stagione, al palazzetto dello sport esposizione di prodotti montani, ore 14 dimostrazione sul magico mondo delle alpi, dalle 15 animazione con gli stambecchi e giochi di carte allo Young Point, ore 15 rappresentazione teatrale con la compagnia «I Bondionesi».

