Cascate del Serio, ultimo spettacolo

Valbondione saluta l’autunno in quota Ultimo appuntamento stagionale il 14 ottobre per le cascate del Serio: almeno 13 mila presenze estive.

Quinto e ultimo spettacolo offerto dalle Cascate del Serio domenica 14 ottobre, dalle 11 alle 11,30. Come per le passate edizioni, c’è la possibilità di raggiungere le migliori posizioni per ammirare il triplice salto del Serio accompagnati da guide alpine: costo 7 euro per gli adulti e gratis per bambini under 10 (info e prenotazioni all’Ufficio Turistico di Valbondione, 0346.44665 o www.trismovalbondione.it). Essendo nel periodo autunnale, caratterizzato da bruschi cali della temperatura, si consiglia ai turisti di indossare abbigliamento di montagna adeguato al periodo.

Il numero totale della auto affluite a Valbondione nel corso delle prime quattro aperture della cascata, come comunicato dal Comune, è pari a 4.292. Calcolando tre passeggeri per ogni auto si desume che, approssimativamente, i turisti affluiti in paese per ammirare lo spettacolo siano stati 12.876. Cifra alla quale vanno aggiunte almeno mille persone presenti come villeggianti a Valbondione nel periodo estivo. Il numero totale delle presenze alla cascata quindi sarebbe stato di 13.876.

