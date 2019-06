Casnigo, auto contro un muro

L’incidente al Ponte del Costone Lo schianto tra Casnigo e Ponte Nossa: ci sarebbero almeno due feriti. Rallentamenti sulla ex statale 671: si viaggia a senso alternato.

Incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì 19 giugno sulla provinciale della Val Seriana. È successo in territorio di Casnigo, nella zona del Ponte del Costone, intorno alle 16,10. Dalle prime informazioni, sembra che lo scontro abbia coinvolto due auto e un camion. Un’auto è finita contro il muro a lato della strada. Per i soccorsi stanno intervenendo due ambulanze della Croce Verde di Colzate e i Vigili del fuoco. Inevitabili i rallentamenti sulla ex statale 671 dove si viaggia a senso alternato.

