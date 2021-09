Casnigo, 33enne precipita dal tetto di casa: volo di otto metri e mezzo, è grave Incidente domestico nel tardo pomeriggio di giovedì 2 settembre: 33enne portato in ospedale con l’elicottero in codice rosso. Secondo la prima ricostruzione, avrebbe perso l’equilibrio mentre sistemava le grondaie di casa sua.

È precipitato da un’altezza di 8 metri e mezzo dal tetto di casa sua. Un giovane di 33 anni, nel pomeriggio di giovedì 2 settembre, è rimasto ferito in modo serio ed è stato trasportato in ospedale con l’elicottero in codice rosso. L’incidente domestico è avvenuto verso le 18 in via Cavour: secondo una prima e sommaria ricostruzione, tuttora al vaglio dei carabinieri, il 33enne avrebbe perso l’equilibrio mentre stava facendo manutenzione alle grondaie della sua abitazione ed è precipitato da un’altezza di circa 8 metri e mezzo. Scattato l’allarme, sono arrivati sul posto i mezzi del 118 (elisoccorso, automedica e ambulanza) con i carabinieri della compagnia di Clusone. Il giovane, a quanto si è appreso, era cosciente: dopo le prime cure sul posto, è stato caricato sull’elicottero per il trasporto all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Articolo in aggiornamento.

