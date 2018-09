Soccorsi in azione a Castione: si è ribaltato un trattore, grave il conducente (Foto by Fronzi)

Castione, si ribalta un trattore

Grave il 64enne alla guida È in gravi condizioni il conducente del trattore che si è ribaltato nella mattinata di martedì 11 settembre a Castione della Presolana.

Elisoccorso in azione a Castione della Presolana: un uomo di 64 anni sarebbe in gravi condizioni dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando. L’intervento è scattato intorno alle 12.20 di martedì 11 settembre in via Romentaregh: sul posto anche forze dell’ordine, Asl oltre al 118. Un uomo, di 64 anni, ha perso il controllo del trattore che stava guidando ed è stato gravemente ferito nella caduta al suolo. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

Il trattore ribaltato

(Foto by Fronzi)

