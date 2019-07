C’è un buco nell’asfalto a Gandino - Foto

Incuriosita, 95enne guarda e cade Apprensione per una donna che nella mattinata di lunedì 1° luglio è caduta in una voragine che era transennata nella strada. L’asfalto era ceduto e c’erano dei lavori in corso: la signora ultranovantenne ha superato le transenne per guardare il buco e ci è caduta dentro.

È successo intorno alle 11: la donna stava camminando in via Castello a Gandino dove sono in corso dei lavori di asfaltatura: incuriosita dal buco nella carreggiata, correttamente transennato, ha superato la zona di sicurezza e si è avvicinata ma probabilmente ha perso l’equilibri ed è caduta dentro.

Si tratta di una voragine dal diametro di circa un metro e altrettanto profonda. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e del 118 che ha trasferito la donna in ospedale, ad Alzano. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.

