Cerca di aiutare il cane caduto nel canale

Uomo in acqua, pompieri salvano entrambi I vigili del fuoco in azione a Fiorano per recuperare cane e padrone che non riuscivano più a risalire sulla riva.

Sembra che il cane della sua compagna, un pitbull, sia caduto nel canale in località Buschina a Fiorano al Serio in Valle Seriana e non sia più riuscito ad uscire dall’acqua.

A quel punto il 45enne di Leffe si è calato per cercare di recuperarlo ma l’acqua era più alta di quello che pensava e la riva scivolosa, tanto che anche lui non è più riuscito a uscire. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Clusone e Gazzaniga per recuperarli entrambi. Il cane sta bene mentre l’uomo, oltre lo spavento, si è procurato un po’ di escoriazioni e graffi a causa delle spine dei rovi che crescono sulla riva.

