Cercatore di funghi salvato nella notte

Era bloccato sul greto del torrente È successo tra lunedì 27 e martedì 28 agosto a Valbondione. Sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino.

Lavoro notturno per il soccorso alpino e speleologico della Regione Lombardia. L’intervento è stato effettuato nella notte tra lunedì e martedì per la ricerca di un uomo che era andato a funghi e non aveva fatto ritorno a casa. L’uomo era bloccato sul greto del torrente Bondione, a quota 1300 metri. Le squadre dei lo hanno raggiunto e messo in sicurezza, fortunatamente l’uomo è illeso.

