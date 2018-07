Cervo finisce nel canale a Vertova

I vigili del fuoco lo salvano I vigili del fuoco sono intervenuti a Vertova per salvare un cervo finito in un canale a Vertova. Un intervento tutt’altro che semplice, considerata la corrente del corso d’acqua.

Sul posto è intervenuto il nucleo speleo alpino fluviale che ha prima rintracciato il cervo e poi lo ha agganciato con una corda per liberarlo. Questo tipo di interventi non sono rari, soprattutto nei mesi estivi quando gli animali selvatici cercano acqua per bere e rinfrescarsi e spesso finiscono in condotte e canali.

