«Chi l’ha visto?», appello per Pasqualina

L’anziana scomparsa da giorni a Rovetta La giornalista Federica Sciarelli lancia via Twitter l’appello a partecipare alle ricerche di Pasqualina Barcellini, di Rovetta, 81 anni, di cui non si hanno notizie da mercoledì 7 febbraio.

Non si hanno ancora notizie di Pasqualina Barcellini, di Rovetta, l’anziana donna di 81 anni scomparsa nella tarda notte di mercoledì 7 febbraio. Proseguono senza sosta le ricerche da parte dei Vigili del fuoco di Clusone e di Bergamo (squadra Saf), della squadra Saf di Milano, degli uomini del Soccorso alpino e i volontari della Protezione civile di Clusone. Intanto si mobilita anche la nota trasmissione di Rai 3 «Chi l’ha visto?». La giornalista Federica Sciarelli lancia l’appello sul profilo Twitter della trasmissione.

«Pasqua Barcellini, 81 anni, vive a Rovetta (Bergamo) con la famiglia – spiega “Chi l’ha visto?” –. Ogni giorno si reca a Clusone (Bergamo), a pochi chilometri da casa sua, in un centro diurno integrato dove resta fino al tardo pomeriggio, per rientrare poi in pullman a casa. Mercoledì 7 febbraio intorno alle 14, come risulta dalle immagini che l’hanno ripresa uscire dalla porta secondaria della struttura, si è allontanata senza dire niente a nessuno. Non ha con sé il telefono cellulare. Dovrebbe avere nella borsa le chiavi di casa, un portamonete, una copia della carta di identità. E’ una grande camminatrice. Potrebbe essere disorientata. Non ha con sé i farmaci per la sua terapia quotidiana».

