«Ciao Mattia, ti dedichiamo una stella»

La lettera d’addio degli amici di Rovetta L’addio commosso di famigliari e amici al diciottenne morto domenica in un incidente in moto.

L’addio commosso di famigliari e di tantissimi amici a Mattia Bevilacqua, il diciottenne morto domenica in un incidente in moto. Ieri i funerali a Rovetta e il ricordo del ragazzo affidato al padre Michele, alla nonna e agli amici che hanno dedicato una stella al «Leone buono», così era soprannominato per la sua generosità, e una lettera: «Ciao Mattia, non pensavamo di doverti dire addio così presto. Hai lasciato un vuoto che sarà difficile colmare e cercheremo di fare tesoro di quello che ci hai trasmesso, della tua grande gioia di vivere. Ci hai dato la forza per essere ancora più uniti. E ci saremo, come avresti fatto tu per ognuno di noi se ne avessimo avuto bisogno, ci saremo per i tuoi genitori e per tuo fratello».

© RIPRODUZIONE RISERVATA