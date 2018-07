Cinghiale rischia di annegare nel canale

I vigili del fuoco lo salvano a Pradalunga Operazione di salvataggio davvero insolita quella portata a termine dai vigili del fuoco nella mattinata di sabato 7 luglio.

Un cinghiale ha rischiato di annegare a Pradalunga in un canale. L’animale, probabilmente disorientato, è caduto nell’acqua all’altezza della scuole elementari di Pradalunga. Alcuni passanti si sono accorti dell’incidente e hanno avvertito i soccorsi. Il cinghiale è riuscito a tenersi a galla fino alla paratia di via Gritti, dove è stato imbragato e recuperato sano e salvo da una squadra dei vigili del fuoco. Posizionato all’interno di un recinto per calmarlo, l’animale è stato poi preso in carico dalla Polizia provinciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA