Clusone, cade da cavallo a 22 anni

Trasportata in Elisoccorso in ospedale La giovane è caduta da cavallo intorno a mezzogiorno di sabato 21 novembre in via Moroni a Clusone.

È stata trasportata in ospedale a Bergamo con l’Elisoccorso in codice giallo - media gravità - la ragazza di 22 anni rimasta ferita a Clusone per una caduta da cavallo. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di sabato 21 novembre in via Moroni, nella parte bassa di Clusone. Intorno alle 12.30 è arrivato sul posto l’Elisoccorso con un’ambulanza del Corpo volontari della Presolana per prestare i primi soccorsi alla giovane e portarla poi all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

