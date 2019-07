Clusone è la «casa» dell’Atalanta

Anche il mercato si veste di nerazzurro Su iniziativa di Anva Confesercenti e Fiva Ascom lunedì 15 e lunedì 22 luglio tutti i banchi «indosseranno» bandieroni con i colori tradizionali della Dea

A Clusone arriva l’Atalanta e anche il mercato si veste di nerazzurro, su iniziativa di Anva Confesercenti e Fiva Ascom. A sorpresa, lunedì 15 e lunedì 22 tutti i banchi «indosseranno» bandieroni con i colori tradizionali della Dea e regaleranno un colpo d’occhio degno della coreografia della Curva Nord.

Clusone nerazzurra

(Foto by fronzi)

«Un modo simpatico per stringersi attorno alla squadra, che in questi giorni è impegnata nel ritiro estivo – spiega Fausto Mologni, vice presidente dell’Anva e artefice dell’iniziativa –. Anche i commercianti ambulanti fanno il tifo per il gruppo di Gasperini, lasciandosi contagiare volentieri dall’entusiasmo in vista della Champions e, in generale, alla vigilia di una stagione che si annuncia speciale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA