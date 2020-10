Clusone, il mondo del vetro piange l’imprenditore Alessandro Pezza Malore improvviso, aveva 73 anni. Originario di Ponte Nossa, fondò la «Fratelli Pezza» di Clusone rendendola leader mondiale per la sabbiatura del vetro. I funerali giovedì 8 ottobre nel paese natale.

Addio ad Alessandro Pezza, fondatore e titolare della «Fratelli Pezza srl» di Clusone, azienda leader mondiale nel settore della sabbiatura del vetro. Aveva 73 anni ed è morto lunedì a seguito di un malore improvviso. La salma è composta nella sede aziendale a Clusone, in via Ing. Balduzzi 29, e i funerali saranno celebrati a Ponte Nossa, il suo paese natale, giovedì 8 ottobre alle 10.

A metà degli anni 90 inventò «Mistral», la prima sabbiatrice automatica specifica per il vetro, che è stata commercializzata in più di 120 paesi del mondo. Pezza ha fornito un importante strumento di lavoro ai maggiori player internazionali del settore dell’arredamento e del design. Tutti i suoi collaboratori e gli amici di Ponte Nossa lo ricordano come una persona umile, pacata e mai sopra le righe.

La sabbiatrice «Mistral»

La figlia Michela, già impegnata nella gestione aziendale da più di dieci anni, proseguirà l’attività. Il suo attuale ruolo aziendale di progettazione e sviluppo dei prodotti verrà ricoperto da Fabio Gabrieli, compagno della figlia, che di recente Alessandro aveva personalmente scelto come suo collaboratore per portare avanti nuovi progetti. Lascia inoltre la moglie Gabriella, che l’ha sempre supportato nelle scelte aziendali e di vita.

