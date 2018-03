Val Seriana, le strade coperte di neve

Grossi problemi per gli automobilisti Nevica in Valle Seriana: automobilisti in difficoltà a Clusone e Castione per le strade innevate e non pulite. La situazione è migliorata nel tardo pomeriggio.

Nevica in Alta Valle Seriana da stamattina, 7 marzo, e non sembra voler smettere. Un bel problema per gli automobilisti: a Clusone e Castione le strade sono coperte da un manto bianco e non sono ancora state pulite. Eppure la Protezione civile della Lombardia aveva diffuso un comunicato in cui avvisava del rischio neve.

Veniva messo in evidenza il «transito di un fronte freddo da ovest con precipitazioni diffuse e fase più intensa tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Le nevicate interesseranno tutte Alpi e Prealpi, risultando copiose oltre gli 800 metri, con quota in calo nel corso della giornata partendo dai settori occidentali, fino a 600 metri circa. Locali sconfinamenti fino a 500 metri durante le ore centrali su Orobie, Valcamonica e Valtellina, ma senza accumuli importanti al di sotto dei 600 metri. Tra 600 e 1200 metri possibili accumuli fino a 10-15 cm tra media-bassa Valtellina, Orobie e Valcamonica». La situazione è migliorata nel tardo pomeriggio.

