I soccorsi in azione in via Verdi a Clusone: morto un uomo di 69 anni (Foto by Fronzi)

Clusone, 69enne si accascia a terra

Inutile il lungo tentativo di rianimarlo Il Corpo volontari Presolana ha tentato di rianimarlo per 30 minuti ma non c’è stato nulla da fare. L’uomo si è accasciato per un arresto cardiaco in via Verdi.

Un uomo di 69 anni è morto questa mattina (martedì 8 ottobre) in via Verdi a Clusone, poco distante dal centro cittadino seriano. L’allarme è scattato intorno alle 9.45 e sul posto sono accorsi l’auto medica e un’ambulanza del Corpo volontari Presolana oltre all’elisoccorso da Bergamo. L’uomo, colto da un arresto cardiaco, si è accasciato a terra per strada: i soccorritori hanno tentato di rianimarlo per mezz’ora ma non c’è stato nulla da fare.

