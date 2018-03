Coma etilico per abuso di alcol

Clusone, 23enne in ospedale Soccorso davanti a un bar. È stato portato all’ospedale di Piario e nel corso della nottata si è ripreso.

Un ragazzo di 23 anni è stato soccorso dal personale del 118, l’altra notte a Clusone, perché finito in coma etilico dopo aver abusato di alcol durante una serata con gli amici. Il giovane vive a Villa d’Ogna e per soccorrerlo sono giunti sul posto i volontari della Pubblica assistenza della Presolana, di Castione, che sono riusciti a prestare alla persona in evidente stato di intossicazione etilica le cure appropriate e a trasportarlo al Pronto soccorso dell’ospedale di Piario, dove il ventitreenne è stato tenuto sotto osservazione tutta la notte e nella giornata di domenica si è poi fortunatamente ripreso.

