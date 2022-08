Como, «scalata» sul tetto del Duomo: nei guai un giovane bergamasco e 4 francesi - Foto

Sono intervenuti i vigili del fuoco con l’autoscala sabato mattina alle 7 sul Duomo di Como per fare scendere un 21enne di Nembro e quattro giovani di Parigi (due ragazzi e due ragazze di età compresa tra i 21 e i 25 anni) che camminavano sui cornicioni dell’abside della Cattedrale, a un’altezza di una ventina di metri, con tanto di attrezzatura fotografica. A dare l’allarme è stato un passante che ha assistito alla pericolosa «passeggiata» e ha chiamato i soccorsi. Recuperati dai vigili del fuoco, i cinque sono stati condotti dalla Polizia di Stato in questura. Secondo la prima ricostruzione, i cinque giovani si sarebbero conosciuti su internet dandosi appuntamento a Como per fare «urban climbing» (una pratica che consiste nell’arrampicarsi su edifici o monumenti). Per salire sul tetto del Duomo, che a quell’ora era chiuso, sarebbero passati dalla vicina torre del Comune. Sono stati denunciati tutti e cinque per invasione di terreni ed edifici, mentre solo per i 4 francesi è scattata anche la denuncia per aver fornito false generalità.