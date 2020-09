Covid, Albino ricorda le vittime

Diretta online questa sera alle 20 Martedì 29 settembre, dalle 20, la commemorazione di chi ha perso la vita dal 23 febbraio al 31 maggio.

In diretta web sul nostro sito, martedì sera, la cerimonia di commemorazione che l’Amministrazione comunale di Albino dedica ai suoi concittadini morti durante il periodo più drammatico della pandemia, dal 23 febbraio al 31 maggio. «Dopo mesi di immenso dolore, nel quale ogni famiglia ha cercato la forza di elaborare il proprio lutto in privato – scrive il sindaco Fabio Terzi alla città seriana – e dopo un lungo periodo di emergenza operativa, l’intento dell’Amministrazione comunale è ora quello di condividere un sentimento comune in una commemorazione a ricordo di tutte le vittime». La cerimonia inizia sulla piazza San Giuliano alle 20, orario di inizio della Novena della Madonna della Gamba, protettrice dell’intero Comune di Albino. Dopo un breve discorso del sindaco Terzi, saranno letti i nomi dei defunti. Seguirà poi il momento religioso, con la concelebrazione della Messa da parte dei parroci di tutte le parrocchie di Albino. Alla serata di ricordo parteciperanno 600 persone. Per l’occasione, oltre al Complesso bandistico di Albino, accompagnerà i diversi momenti della serata anche il coro costituitosi proprio per questa occasione, che riunisce componenti di altre realtà già operanti nelle diverse frazioni.

