Da Alzano a Olera, il 3 maggio torna la camminata francescana: il programma

La seconda tappa sarà invece a Nese, presso la chiesetta della Madonna in località Grumasone: qui i fedeli si rivolgeranno in preghiera a Maria Immacolata. Da lì la salita verso Olera e, al bivio con Monte di Nese, la recita di una preghiera a San Giuseppe. Lungo tutto il percorso, così come all’arrivo, i Campanari bergamaschi cureranno il suono delle campane. La concelebrazione eucaristica, alle 21, sarà celebrata da monsignor Ottorino Assolari. Sempre in occasione della festa liturgica, domenica 1° maggio alle 16,30 verrà celebrata una Messa alla Cappella del Crocifisso in località Cuden, a cui parteciperà anche padre Rodolfo Saltarin, vicepostulatore della causa. Infine, mercoledì 4 maggio alle 20,30 nella chiesa di Olera, seguita da un concerto del tenore Maurizio Saltarin, parente di padre Rodolfo, che verrà ringraziato per l’impegno dedicato a fra Tommaso e festeggiato per il suo 80° compleanno.