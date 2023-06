Da Nembro a Marcinelle in bici: «Così onoro i nostri emigranti lavoratori»

L’IMPRESA. Ugo Ghilardi, a 66 anni, di Lonno, in viaggio per il Belgio In passato ha già percorso tutte le alpi e il periplo della Sicilia.

Dalla miniera di Nembro alla miniera di Marcinelle, in Belgio. Tremila chilometri tra andata e ritorno, tutti in sella alla propria bici, per ricordare i tanti lavoratori emigranti e i caduti nel lavoro in miniera.

Le imprese precedenti

Ugo Ghilardi ha 66 anni, viene da Lonno, frazione di Nembro, e ha da sempre la passione per l’escursionismo e il ciclismo. Sulle due ruote negli ultimi anni ha compiuto una serie di viaggi eroici, spesso in solitaria. Nel 2010 ha percorso tutto l’arco alpino, da Ventimiglia a Trieste, nel 2011 ha commemorato il 150° anniversario dell’Unità d’Italia con un viaggio in bici che ha toccato tutti i 110 capoluoghi di provincia. Nel 2012 ha pedalato da Canterbury a Roma per la ricorrenza del 50° anniversario della morte di Papa Giovanni XXIII. Nel 2015 ha voluto ricordare invece il cardinale Loris Capovilla, nel suo centesimo compleanno, salendo 100 vette nel giro di quattro mesi, mentre nel 2021 ha compiuto il periplo della Sicilia toccando le 218 torri di avvistamenti anti pirateria, che in epoche diverse permisero all’isola di difendersi dai pericoli del mare.

L’idea del viaggio a Marcinelle

Quest’anno è partito dalla miniera di Nembro lunedì 12 giugno e salirà in Belgio passando per Lecco, Splugen, il lago di Costanza e Strasburgo. L’idea di recarsi quest’anno a Marcinelle gli è venuta l’estate scorsa. «Il 7 agosto, in occasione della Festa dell’emigrante, sono stato alla miniera curata da Lino Rota a Nembro. Vedendo un filmato trasmesso lì ho pensato a questo viaggio. Sono una persona che ama sognare e sto già pensando a programmare il prossimo».