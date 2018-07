Disperso un 82enne tra Oneta e Gorno

Scattano le ricerche sul monte Grem Vigili del fuoco, soccorso alpino e carabinieri impegnati fino a tarda notte.

Soccorso alpino, vigili del fuoco e carabinieri mobilitati da domenica sera nelle ricerche proseguite fino a tarda notte di un anziano disperso. L’uomo, 82 anni di Fiorano al Serio, non è rientrato a casa dopo un’escursione nella zona a pascolo sopra la località Peroli Alti, sul monte Grem, in territorio di Gorno. I parenti hanno quindi lanciato la richiesta di aiuto e sul posto, nel parcheggio Porchera, si sono dati appuntamento poco prima delle 18,30 i soccorritori. Una trentina i soccorritori tra vigili del fuoco, presenti con 6 squadre compresi i cinofili, e Soccorso alpino, che hanno battuto la zona tra i bivacchi Mistri, Golla e Tellini. Fino a che non è calato il buio, per le ricerche si sono avvalsi anche dell’elicottero.

