Dopo il bel tempo ecco i temporali

Grandine nelle valli bergamasche Un week end senza pioggia? Certo che no. Dopo il caldo degli ultimi giorni è tornato il maltempo in provincia di Bergamo con una grandinata che si è abbattuta nelle valli bergamasche, in particolare nella zona di Selvino.

La prima puntata di caldo estivo sta per terminare bruscamente su alcune zone della Penisola a causa dell’arrivo di impulsi instabili che determineranno temporali anche forti. Dal punto di vista termico attendiamo, conseguentemente al maltempo una diminuzione anche sensibile delle temperature ma come detto non ovunque. I settori più interessati dal calo termico saranno quelli settentrionali e solo una parte delle regioni centrali. L’anticiclone africano resterà invece ancora in auge sulle regioni meridionali rincarando localmente la dose sull’estremo sud dove vi sarà anche un richiamo di venti meridionali. Vediamo i dettagli

Lunedì-Martedì: L’avvicinamento di una saccatura dall’Europa occidentale metterà in crisi il tempo al Nord e sulla Sardegna con variabilità e dei piovaschi, anche temporaleschi durante le ore centrali a abbastanza diffusi al Nord, fino in pianura la sera. La cresta dell’anticiclone africano si sposterà verso est continuando a interessare indisturbata le regioni meridionali. Le massime e le minime scenderanno al Nord di 3-4° rispetto al weekend facendo registrare valori diurni solo occasionamene superiori ai 26-27°. Diminuzione attesa anche al Centro soprattutto sulla Toscana mentre al Sud soprattutto estremo Sud, massime ancora verso i 28-30° con caldo anche afoso.

