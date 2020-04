Due giovani caprioli in lotta - Video sulla strada tra Nembro e Selvino

Due giovani caprioli in lotta - Video

Due giovani caprioli lottano con le loro corna lungo la via che da Nembro conduce a Selvino. Il video è stato girato in questi giorni dal signor Franco Locatelli di Serina e poi postato su Facebook.

I due giovani caprioli non sembrano voler mollare il colpo per il predominio del territorio e non si lasciano distrarre neanche dal rumore del motore e dall’auto. Ingaggiano per diversi minuti una bella lotta a colpi di cornate. In questi mesi di lockdown sono moltissimi i video che sono circolati sui social con gli animali che hanno ripreso possesso del territorio lasciato libero da auto e traffico.

