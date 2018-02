Auto in una scarpata ad Albino

Vigili del fuoco al lavoro - Foto L’automobilista ha perso il controllo della vettura ed è finito fuori strada, con la macchina in una scarpata. È successo ad Albino.

Ad Albino intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gazzaniga: la vettura è finita in una scarpata che costeggia la strada di Albino, in via Monte Cura. L’incidente, che sarebbe accaduto nella serata tra venerdì e sabato, non ha causato fortunatamente feriti gravi: illeso il conducente, un uomo della Val Gandino. Distrutta l’auto, sul posto anche gli agenti della polizia locale.

L’auto, una Fiat Marea, si trovava in mezzo alle sterpaglie tra via Monte Cura e via Cave, la strada che scende dal Monte Scarpa.

