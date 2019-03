Escursionista scivola in montagna

L’appello: attenzione al ghiaccio Intervento nella giornata di domenica per un’escursionista scivolata sul ghiaccio in località Möschen, nel comune di Oltressenda Alta, in Val Seriana.

La donna era con altre persone quando ha perso l’equilibrio e nella caduta ha riportato dei traumi a una gamba. Non appena ricevuta la richiesta di soccorso, i tecnici del Centro di Clusone e i colleghi della stazione sono partiti per raggiungere il posto, con un mezzo ambulanzato e un altro mezzo del Soccorso alpino.

Sette in tutto i soccorritori impegnati. Sul posto l’elisoccorso da Brescia. La donna, classe 1961, residente a Villa d’Ogna, è stata visitata dal personale medico, imbarellata e portata in ospedale. «In questi giorni le condizioni meteorologiche impongono attenzione perché in quota c’è poca neve ma il disgelo durante il giorno e la successiva variazione della temperatura provocano lastre e formazioni di ghiaccio che possono essere pericolose. È quindi sempre opportuno verificare i percorsi e avere l’attrezzatura giusta» fanno sapere dal Soccorso Alpino.

