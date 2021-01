Estorsione via social e tentata violenza

Arrestato operaio quarantenne L’incontro nato sui social network, poi l’estorsione e le richieste a una donna di 45 anni. L’intervento dei Carabinieri di Clusone.

I Carabinieri di Clusone hanno arrestato per estorsione e tentata violenza sessuale un operaio di 41 anni, bergamasco, divorziato e con piccoli precedenti di Polizia. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 29 gennaio in seguito alla denuncia di una donna italiana, 45enne, sposata e con figli.

La donna, nella tarda mattinata di ieri, si era rivolta ai Carabinieri per raccontare che, dopo aver iniziato una conoscenza e una corrispondenza tramite social network con l’arrestato, gli aveva mandato delle foto intime. L’uomo aveva quindi minacciato di rivelare al marito la loro storia, le chat e le foto se non avesse ricevuto da lei 500 euro in contanti e un rapporto sessuale.

All’incontro la donna ha consegnato il denaro e prima di allontanarsi a bordo del veicolo per consumare il rapporto richiesto, sono intervenuti i militari che hanno bloccato il 41enne, trovato in possesso sia del denaro in contanti che del cellulare in cui erano custodite le chat e le foto compromettenti. L’uomo è stato quindi portato, su ordine dell’Autorità giudiziaria, alla casa circondariale di Bergamo.

