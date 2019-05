Eugenio, una vita da Alpino

Classe 1924, oggi in piazza a Milano Eugenio Rossi, bergamasco di Villa di Serio, reduce prigioniero in Germania, non ha voluto mancare all’appuntamento dell’Adunata del centenario.

Gli Alpini non mancano mai. In qualsiasi condizione, a qualsiasi età. L’Adunata è l’Adunata, soprattutto quella del centenario, che ha un valore ancora più simbolico. Tra gli Alpini che non hanno voluto mancare questo importantissimo appuntamento c’è anche Eugenio Rossi, classe 1924, bergamasco di Villa di Serio, reduce prigioniero in Germania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA