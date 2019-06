Fa manutenzione del verde ad Albino

Travolto operaio di 54 anni: è grave Si stava occupando della manutenzione del verde ad Albino quando è stato travolto da un’auto nei pressi della rotonda Honegger.

Un operaio che si stava occupando della manutenzione del verde ad Albino è stato travolto da un’auto nella mattinata di venerdì 28 giugno. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 all’altezza della rotatoria Honegger: vittima un operaio di 54 anni della cooperativa sociale Cantiere Verde di Cene che si stava occupando della manutenzione del verde in via Duca d’Aosta. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente. Sul posto è intervenuta la Polizia locale oltre all’automedica e all’ambulanza della Padana emergenze onlus. L’uomo è stato portato in codice rosso, in condizioni critiche, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

