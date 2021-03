Ferito mentre taglia una pianta

Soccorso un 54enne a Casnigo Nella mattinata di domenica l’infortunio in un terreno in via Carrali. L’uomo ha riportato un trauma a una spalla, trasportato in ospedale a Bergamo.

Intervento del 118 domenica 7 marzo poco dopo le 10 a Casnigo, dove un uomo di 54 anni è rimasto ferito mentre potava una pianta. È successo in un terreno in via Carrali: secondo una prima ricostruzione, durante il taglio, per cause da accertare, la pianta sarebbe caduta addosso al 54enne, procurandogli un trauma a una spalla. Scattato l’allarme, sul posto è arrivata la Croce Verde di Colzate: dopo le prime cure, l’uomo è stato portato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per le cure del caso in «codice giallo». Informati anche i carabinieri.

