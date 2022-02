Fiamme tra il bosco e i pascoli sopra Valgoglio Incendio mercoledì 2 febbraio nell’area a monte della «Baita dei Preti» in direzione delle baite di Agnone, tra i 1700 e i 1900 metri di quota. Le fiamme stanno toccando in parte il bosco e, in parte, il pascolo.

Un incendio si è sviluppato, nella tarda serata mercoledì 2 febbraio, nel territorio comunale di Valgoglio. «Siamo stati avvertiti verso le 18 – dice Valerio Zucchelli , coordinatore delle squadre antincendio dell’Alta valle del Serio –. Subito ci siamo recati sul posto, ma essendo ormai quasi buio non abbiamo potuto far nulla per domare le fiamme. Giovedì all’alba raggiungeremo la zona interessata dal fuoco e valuteremo come intervenire per circoscrivere e domare le fiamme».

Aggiunge il sindaco di Valgoglio, Angelo Bosatelli: «L’incendio sta interessando l’area a monte della “Baita dei Preti” in direzione delle baite pascolive di Agnone, zona compresa tra i 1700 e i 1900 metri di quota. Le fiamme stanno toccando in parte il bosco e, in parte, il pascolo. Invito giovedì sia i valligiani che i turisti a non percorrere la stradella per Selvadagnone. Questo per consentire il transito veloce dei mezzi antincendio e dei volontari. Sarà valutata anche l’opportunità, vento permettendo, di far intervenire l’elicottero».

