Fiamme nella notte a Gromo

Incendio in un’azienda agricola - Video Prende fuoco il tetto di un’azienda agricola di Gromo nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 marzo: maxi intervento dei Vigili del fuoco

Fiamme nella notte a Gromo per un incendio a un’azienda agricola del paese. A tarda serata tra martedì 6 e mercoledì 7 marzo ha preso fuoco una cascina: è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Clusone e Gazzaniga per sedare le fiamme. Si tratterebbe dell’azienda agricola Riccardi e non sono ancora chiare le cause dell’incendio.

