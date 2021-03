Fiamme nel capannone dismesso

Vigili del fuoco in azione ad Albino L’incendio in via Aosta è divampato nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 marzo.

I vigili del fuoco della centrale di Bergamo, i volontari di Gazzaniga e i volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 marzo per un incendio in capannone in disuso dell’area ex Honegger ad Albino in via Aosta. L’allarme è scattato verso le 18,20 e le squadre stanno ancora lavorando per domare le fiamme ed evitare che possano propagarsi alle altre strutture adiacenti dello stesso complesso industriale, che è abbandonato. Ancora in corso d’accertamento le cause del rogo. Non risultano feriti. Sul posto anche a polizia locale di Albino, i carabinieri e un equipaggio della Sorveglianza Italiana.

L’intervento dei vigili del fuoco

Le pattuglie delle forze dell’ordine

