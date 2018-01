Fiorano al Serio, brucia un muletto

Fabbrica salva grazie ai vigili del fuoco I pompieri hanno scongiurato conseguenze più importanti delle fiamme che hanno distrutto un muletto in una ditta di Fiorano al Serio.

Vigili del Fuoco di Gazzaniga in azione per spegnere le fiamme che si sono sviluppate all’interno di un capannone di una fabbrica (ex Tessival) di via Tosi Albini a Fiorano al Serio in Val Seriana. I residenti vedendo del fumo provenire dall’edificio hanno subito avvisato i soccorsi che arrivati sul posto con un’auto pompa sono riusciti a domare le fiamme prima che potessero propagarsi e fare danni maggiori. L’incendio è avvenuto verso le 17 del 15 gennaio e l’intervento si è conlcuso quasi un’ora dopo.

