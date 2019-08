(Foto by Fronzi)

I soccorsi sul posto (Foto by Fronzi)

Fiumenero, si tuffa nelle buche

Trauma facciale per un 24enne Incidente nel primo pomeriggio di domenica 4 agosto: il trauma facciale dopo un tuffo nelle buche del fiume Serio, a Fiumenero.

Si è tuffato da 4 metri di altezza, nelle buche del Serio a Fiumenero, frazione di Valbondione, per fare un bagno, ma non ha calcolato che sotto l’acqua c’era la roccia e ha riportato un importante trauma facciale. Incidente nel primo pomeriggio in Val Seriana: ferito un ragazzo di 24 anni poco prima delle 14 di domenica 4 agosto. Immediati i soccorsi, con l’arrivo dell’ambulanza e di un’auto medica oltre che dei vigili del fuoco.

Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, ma il giovane è stato trasferito all’ospedale di Piario in osservazione e per il trauma riportato nel tuffo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA