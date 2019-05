Food, mercato vivace. Le offerte di lavoro

In fila per le selezioni di McDonald’s Sempre in «fermento» il mercato del cibo anche nella nostra provincia. Tra nuove aperture e sviluppo delle attività esistenti, sono molte le proposte di lavoro sul territorio.

Ha fatto tappa a Nembro il «McItalia Job Tour», dove tra poche settimane sarà inaugurato un nuovo ristorante: i lavori sono prossimi alla conclusione e tra il 28 e il 30 maggio sarà aperta al pubblico, mentre la cerimonia d’apertura ufficiale è fissata per venerdì 14 giugno.

«Stiamo cercando profili part-time e naturalmente i posti di lavoro saranno legati al territorio rimanendo nel raggio di 15 chilometri - ha spiegato Fabio Bianchini, licenziatario McDonald’s di sei ristoranti in Bergamasca-. È la prima struttura aperta in questa zona e speriamo si aprano altre opportunità in una terra ancora abbastanza da scoprire. Le selezioni al teatro Modernissimo di nembro sono state realizzate per la ricerca di 40 persone, ma la ricerca continuerà anche ad attività aperta. Motivo: un 20-30% di personale che dopo i primi mesi si fa da parte. Per inviare la proposta e il curriculum clicca qui.

Ma anche in città ci sono molte proposte visto anche l’avvicinarsi della stagione estiva. Eccone solo alcune:

La pizzeria artigianale Grano Puro cerca personale per lavorare nella loro forneria itinerante ecco il post:

La pasticceria Incroesssanterialab cerca personale per un nuovo progetto:

